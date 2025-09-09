CHIETI – Un affidamento diretto e senza gara per il servizio di supporto ammnistrativo e contabile nella Asl provinciale di Chieti, dal valore di 137.102 euro e per la durata di tre mesi, a favore della Deloitte Consulting, colosso della consulenza con con quartieri generali a New York e Londra e sede italiana a Milano.

Lo ha stabilito una delibera del direttore generale, Mauro Palmieri, dando seguito ad una proposta formulata a marzo dall’Unità operativa, Acquisizione beni e servizi, diretta da Antonio Di Sciascio.

Palmieri, nominato dal presidente Marco Marsilio, di Fdi, per rimpiazzare Thomas Schael, andato a fare commissario alla Città della salute di Torino, e cacciato dopo solo sei mesi dalla Regione Piemonte, deve dirigere una Asl fortemente indebitata, come tutte le altre tre abruzzesi, e nei prossimi tre anni dovrà ottenere un risparmio di 15,5 milioni di euro, pari al 2% della spesa storica.

Negli ultimi giorni Palmieri ha dovuto subire gli attacchi degli avvocati abruzzesi, per i requisiti di accesso nel nuovo bando pubblicato l’8 agosto per l’aggiornamento della short list di avvocati esterni a cui affidare eventuali incarichi professionali di difesa e rappresentanza in giudizio.

In un passaggio della delibera si legge che già a marzo scorso, “il direttore Generale ha rappresentato l’emergere di significative criticità procedurali nella gestione del flusso delle informazioni e delle attività garantite dalle diverse articolazioni dell’Azienda; tali criticità non compiutamente rappresentate al momento del passaggio di consegne con la precedente Direzione Strategica, hanno fatto riferimento alle aree amministrativo, contabile e di governance aziendale, evidenziando la necessità non procrastinabile di acquisire un supporto specialistico esterno qualificato per assicurare la regolarità, l’efficienza e la compliance delle attività aziendali, anche in vista delle imminenti scadenze relative agli adempimenti contabili”.

E’ stato dunque individuato quale potenziale fornitore qualificato l’operatore economico Deloitte Consulting S.r.l. e Di Sciascio ha proposto di procedere mediante affidamento diretto, tramite portale MePA, “assumendo le condizioni economiche dell’offerta Consip quale parametro di congruità”, “tenuto conto della necessità e urgenza rappresentate dalla Direzione Generale”, nonché dell’importo stimato dell’intervento, che risulta inferiore alla soglia prevista dalla normativa oltre cui serve la gara, 140.000 iva esclusa. E infatti l’affidamento ha un costo per la Asl di soli 3mila euro sotto la soglia.

La mission in soli tre mesi è “l’analisi di dettaglio dei conti economici, con verifica puntuale di ogni partita contabile registrata al 31.12.24 attraverso la consultazione delle fatture passive registrate sul gestionale in uso”, “supporto alla corretta imputazione degli accantonamenti legati ai contenziosi in corso sul bilancio 2024 anche attraverso analisi delle risposte formalizzate dai legali”, “supporto alla predisposizione dell’Allegato n.12 relativo alle Tabelle Ministeriali da allegare al fascicolo contenente i dettagli delle voci di bilancio”, “supporto alla predisposizione del Rendiconto Finanziario”, “analisi fondo rischi”, “ricognizione contenzioni in essere al 31.12.24 attraverso l’attività degli avvocati esterni incaricati dalla Asl 2”, “verifica delle risposte ed analisi delle discordanze con la UOSD Ufficio Legale al fine di individuare potenziali differenze da recepire in contabilità”, “debiti v/personale”, “analisi preliminare dettagliata dei fondi del personale”, “focus conti Co.Ge”.