ASL CHIETI: APPALTATA REALIZZAZIONE DELLE ULTIME UNDICI CASE DI COMUNITA’

CHIETI – La Asl Lanciano Vasto Chieti può tirare il fiato sul fronte delle opere previste nell’ambito del PNRR, poiché sono state tutte aggiudicate.

Dopo le Centrali Operative Territoriali di Lanciano, Casoli, Chieti e San Salvo, i cui lavori, con annessi Case e Ospedali di Comunità, erano stati affidati in estate, ora è la volta delle restanti 11 Case di Comunità e un ultimo Ospedale di Comunità.

Ecco nel dettaglio le aggiudicazioni, per un valore complessivo di 25 milioni:

Casalbordino, Casa di Comunità presso l’ex Pretura a Edilizia Mancini srl di Atessa

Castiglione M.M. , Casa di Comunità all’interno del Distretto a Europa Costruzioni di Aversa (CE)

Gissi Casa di Comunità presso il PTA a Baiocco srl di Roma

Vasto Casa di Comunità all’interno del Distretto a CACEDI srl di Giugliano in Campania

Villa Santa Maria Casa di Comunità all’interno del Distretto a Impresa Giaquinto Giovanni di Caserta

Atessa Casa e Ospedale di Comunità presso il Pta CdC al Raggruppamento temporaneo di impresa costituito da Imco Group e GETE, entrambe di Napoli

Ortona Casa di Comunità all’interno del Distretto al Raggruppamento temporaneo di impresa costituito da RTI Edilservizi srl di Albissola (SV) e Travaglini Domenico di Offida (AP)

Guardiagrele Casa di Comunità presso l’attuale presidio a IMISCA srl di San Salvo

Francavilla al Mare Casa di Comunità presso il Distretto e adeguamento funzionale ai fini dell’accreditamento dell’ ex Istituto Padovano per la costituzione dell’ Uccp al RTI IMCO Group e GETE di Napoli

San Vito Casa di Comunità presso il Poliambulatorio alla ICEEL srl di Roma

Altro affidamento riguarda gli interventi per il miglioramento e adeguamento sismico dei Corpi A B C e Nodo A/B e B/C dell’ospedale “SS.Annunziata” di Chieti, aggiudicato a Strever spa di San Salvo per quasi 11 milioni.

“Il nostro era un obiettivo ambizioso – tiene a sottolineare il Direttore generale della Asl Thomas Schael – perché le opere sono tante e la strada per accedere al tesoretto PNRR stretta e in salita, in termini di tempi e regole da rispettare. E’ stato un lavoro immane, che ha messo sotto pressione la nostra area tecnica, che merita, pertanto, il massimo apprezzamento e gratitudine. La squadra guidata da Filippo Manci ha portato a conclusione un lavoro straordinario, del quale va dato loro merito, cosi come prezioso è stato l’apporto di Donato Cavallo e il suo team di AreaCom. Con queste realizzazioni potremo portare sul territorio, per la prima volta in modo organico e strutturato, servizi adeguati, privilegiando le aree interne”.

La sottoscrizione dei contratti è in corso in queste ore, mentre i cantieri apriranno non appena saranno conclusi gli adempimenti di rito che seguono gli affidamenti.