ASL CHIETI: ASPERGER, “IGNORATA SENTENZA PRESA IN CARICO FIGLI AUTISTICI SIGNORA BIANCA”

VASTO – Sostenuta dall’associazione Asperger Abruzzo e difesa dall’avvocato dell’associazione Felicia Fioravante, il 19 gennaio 2021 è stata emessa dal Tribunale di Vasto un’ ordinanza immediatamente esecutiva a firma del Giudice Ilaria Prozzo che imponeva alla ASL2 di Lanciano-Vasto-Chieti la presa in carico di entrambi i figli autistici della signora Bianca presso il San Stef.Ar di Casalbordino. Siamo al 19 aprile, nonostante le reiterate richieste formali di adempimento attraverso la notifica in forma esecutiva e le varie diffide dell’avvocato dell’Associazione Asperger Abruzzo, nonostante le numerose telefonate, la ASL non prende in carico i bambini di Bianca che peggiorano di giorno in giorno”.

A denunciarlo Marie Helene Benedetti, presidente dell’Associazione Asperger Abruzzo.

LA NOTA COMPLETA

La ASL non ha mai risposto nemmeno telefonicamente circa le proprie intenzioni. Nel frattempo, la ASL continua a costituirsi in altri giudizi, per altre famiglie costrette a ricorrere ai tribunali per ottenere le terapie dei propri figli autistici mentendo spudoratamente e dichiarando che prendono in carico i bambini offrendo la presa in carico quando concretamente non adempiono nemmeno alle sentenze dei tribunali.

Poco più di un anno fa, per gli stessi motivi, abbiamo visto mamma Marie Helene Benedetti fare uno sciopero della fame e della sete davanti al Dipartimento della Sanità della Regione Abruzzo perchè da settembre a dicembre la ASL2 di Lanciano-Vasto-Chieti non dava esecuzione alla sentenza lasciando mamma Marie Helene con una sentenza di tribunale fra le mani e il piccolo Thomas senza terapie. Dalla ASL2 di Lanciano – Vasto – Chieti e dalla stessa Regione Abruzzo, era stato promesso che non si sarebbe mai più verificato un atteggiamento del genere, ma siamo abituati alle menzogne di questa ASL.

Non è accettabile, in un paese che si rispetti, vedere una ASL che non rispetta le sentenze dei tribunali.

E’ per questi motivi che comunichiamo pubblicamente che, se entro venerdì mattina non arriverà la presa in carico dei figli di Bianca, venerdì 23 aprile 2021 alle ore 10:30 a Pescara in Via Conte di Ruvo 74 mamma Bianca insieme alla Presidente dell’Associazione Asperger Abruzzo Marie Helene Benedetti avvieranno uno sciopero della fame e della sete ad oltranza davanti al Dipartimento della Sanità della Regione Abruzzo considerando che questa madre è incinta e porta avanti una gravidanza problematica.

E’ indecente ciò che avviene in questa ASL, un organo formato da medici che non rispetta le sentenze dei tribunali non è accettabile in un paese civile.