ASL CHIETI ATTIVA UN CANALE WHATSAPP: NOTIZIE ISTITUZIONALI DIFFUSE ANCHE SU SMARTPHONE

CHIETI – L’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti ha attivato il proprio canale WhatsApp, disponibile a questo link (clicca su ISCRIVITI). Uno strumento in più, pensato per migliorare la tempestività e l’accessibilità dell’informazione sanitaria in un territorio ampio e diversificato.

Il nuovo canale, curato dall’Ufficio stampa e comunicazione, si aggiunge al sito istituzionale www.asl2abruzzo.it e ai canali asl2abruzzo già attivi su Facebook, X/Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn e YouTube. Sarà una fonte diretta, ufficiale e affidabile per ricevere aggiornamenti su ambulatori, orari, campagne di prevenzione, novità organizzative, ma anche approfondimenti sul lavoro quotidiano delle strutture e del personale sanitario.

«Anche su WhatsApp – sottolinea il direttore generale, Mauro Palmieri – manterremo l’impegno a comunicare in modo chiaro, tempestivo e utile. Vogliamo offrire a cittadine, cittadini, operatori e giornalisti uno strumento informativo sempre aggiornato, autorevole e facilmente fruibile».