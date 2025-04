ASL CHIETI: BEATRICE BORGHESE ALLA GUIDA DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DAL PRIMO MAGGIO

CHIETI – Sarà alla guida della Direzione Amministrativa della Asl Lanciano Vasto Chieti a partire dal 1° maggio Beatrice Borghese, fresca di nomina con delibera del Direttore generale Mauro Palmieri. Avvocato, vanta un’ampia esperienza in materia di programmazione sanitaria, maturata in molti anni presso il Ministero della salute, dove ha seguito in particolare i Piani di rientro regionali. Inoltre ha sviluppato competenze nel monitoraggio delle performance sanitarie avendo diretto in Agenas la struttura istituita a supporto delle Regioni e Aziende Sanitarie nella risoluzione delle criticità attraverso la revisione e la razionalizzazione dei processi organizzativi.

Ha ricoperto l’incarico di Direttore amministrativo di una grande Azienda ospedaliera universitaria, Città della Salute e della Scienza di Torino, caratterizzata da notevole complessità derivante dall’essere centro di riferimento per le principali patologie e per i trapianti, dalle rilevanti dimensioni e, non ultimo, essere il risultato del precedente accorpamento di più aziende.

Oltre alla laurea, la formazione di Beatrice Borghese è stata ulteriormente qualificata con il conseguimento di tre master universitari di secondo livello in materie giuridiche, economiche e in direzione strategica delle aziende sanitarie. E’ coautrice di una recente pubblicazione sulla dotazione di personale amministrativo nelle aziende sanitarie ed ha, infine, svolto anche attività ispettive collaborando con ANAC e con il Ministero della salute. “Ho scelto Borghese perché penso che abbia profilo e competenze giuste per questa Azienda – commenta Mauro Palmieri – . Dare forza alla parte amministrativa vuol dire investire sulla correttezza dei processi e incidere sull’organizzazione, elementi fondamentali, a mio avviso, per puntare all’efficienza di una Asl”.