ASL CHIETI: CON “CASA DELLA SALUTE” MOBILE 11.500 PRESTAZIONI. IL MANAGER, “OK DAI SINDACI”

CHIETI – Sono state oltre 6.400 le presenze totali e 11.500 le prestazioni erogate in 51 Comuni dalla Casa della Salute mobile, attiva nelle Aree Interne della provincia di Chieti da cinque mesi. Nel dettaglio: cardiologia 4.024, spirometria 3.396, mammografie 817, esame dei nei 825, Pap e Hpv test 526, screening colon retto 1.796.

Lo ha reso noto la Asl Lanciano Vasto Chieti evidenziando che si tratta di numeri che hanno inciso in modo importante sulla copertura degli screening: 6 punti percentuali per il colon, 6.2 per quello mammografico e 4.7 per la cervice uterina. Secondo la stima del Dipartimento Prevenzione, che con il direttore Giuseppe Torzi e l’epidemiologo Arturo Di Girolamo programma e organizza le attività, nei primi cinque mesi del 2024 la copertura della popolazione raggiunge per lo screening colon retto il 18% (contro il 13 dello scorso anno), per il mammografico il 70% nel 2023 era del 47), e per la cervice il 42% (quasi cinque punti in più rispetto all’anno precedente.

“Questi sono solo primi dati – specifica il direttore generale della Asl, Thomas Schael – perché ci aspettiamo risultati di salute importanti nei prossimi mesi, visto che la Casa della Salute mobile è attiva nei nostri territori per tre anni, salvo prolungamenti che la Regione Abruzzo potrà disporre sulla base dei volumi di prestazioni effettuate e grado di partecipazione della popolazione. In ogni Comune il mezzo sarà presente più di una volta, seguendo una programmazione che alterna le Aree del Sangro-Aventino e dell’Alto Vastese, tenendo conto anche delle caratteristiche climatiche del territorio interessato dal progetto e del rischio di precipitazioni nevose a cui sono maggiormente esposte alcune zone. E, a giudicare dall’interesse mostrato dai sindaci per l’iniziativa, possiamo dire con certezza che è molto apprezzata”.

Le attività della Casa della Salute Mobile sono iniziate il 15 gennaio scorso a Palmoli, nell’Alto Vastese, e sono state condotte ininterrottamente per 6 giorni a settimana. Si andrà avanti fino al 19 dicembre, con una sola pausa nella settimana di Ferragosto.