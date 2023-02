ASL CHIETI: CONAD ADRIATICO DONA 50MILA EURO PER NEONATOLOGIA

CHIETI – Un collezionismo solidale che rende i gufetti amici dei bambini e della loro salute. L’iniziativa “Con tutto il cuore colleziona gesti d’amore” di Conad Adriatico è approdata anche all’ospedale di Chieti, con una donazione di 50 mila euro destinati alla Neonatologia, diretta da Diego Gazzolo.

La somma è stata consegnata formalmente al Direttore generale della Asl Thomas Schael da una delegazione del marchio della grande distribuzione, con a capo Federico Stanghetta, Direttore commerciale e marketing, il quale ha illustrato finalità della raccolta fondi che Conad Adriatico ha promosso attraverso la vendita dei Goofi per gli addobbi natalizi.

Un’iniziativa che coniuga sostenibilità e attenzione al territorio e alle sue esigenze, e promuove la cultura dell’agire insieme in favore, in questo caso, dei bambini ospedalizzati. La somma sarà impiegata per l’acquisto di pompe di infusione e apparecchi per fototerapia.

“Ringrazio Conad Adriatico per la donazione e per aver pensato ai più piccoli – ha detto Schael – La sinergia offerta dal mondo delle imprese è preziosa per la sanità pubblica, perché realizza quella sussidiarietà orizzontale che promuove il perseguimento dell’interesse generale attraverso l’azione collettiva, e che fa il valore aggiunto di una comunità”.