ASL CHIETI: GRIPPA REPLICA A TAGLIENTE, “SINGOLARE PREOCCUPAZIONE, ABBIAMO GIA’ ADOTTATO I PAC”

CHIETI – “Desidero rassicurare l’ex sindaco di Vasto Giuseppe Tagliente: la nostra Azienda ha adottato i Pac, percorsi attuativi di certificabilità, con la delibera 854 del 13 ottobre 2020. Singolare preoccupazione, quella espressa, che sorprende indubbiamente, ma che mi affretto a fugare, perché siamo stati adempienti e da lungo tempo”.

Il direttore amministrativo della Asl provinciale di Chieti, Giampaolo Grippa, interviene a dare una risposta all’interrogativo posto da Tagliente, ex sindaco ed ex consigliere regionale del Pdl, che ha duramente attaccato il dg Thomas Schael, che a marzo andrà via, per fare il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria La città della salute di Torino.

“Siamo consapevoli delle questioni ancora aperte a cui dobbiamo dare risposta, ma ugualmente lo siamo rispetto alle azioni intraprese per riallineare il sistema salute della provincia di Chieti a standard dai quali si era discostata moltissimo. Mi riferisco, per esempio, alla dotazione di personale e alla sostituzione di attrezzature vecchie e obsolete. La nostra Asl era rimasta al palo sul fronte degli investimenti, ora abbiamo fatto passi avanti importanti, che hanno permesso, tra l’altro, un buon recupero sui tempi di attesa, migliorati sensibilmente. Siamo certi che l’avvocato Tagliente almeno qualcosa apprezzerà”.