ASL CHIETI, LASCIA RESPONSABILE INFERMIERI: DIREZIONE AL LAVORO PER INDIVIDUARE NUOVO PROFILO

CHIETI – Da domani, 1° luglio, non sarà più il responsabile delle Professioni sanitarie infermieristiche della Asl Lanciano Vasto Chieti:Gennaro Scialò lascia l’incarico per motivi personali, che non gli consentono di continuare a lavorare fuori sede.

Romano, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Frosinone, era arrivato a Chieti nel settembre 2019 dopo aver partecipato a una selezione indetta dalla Direzione Asl per governare un settore importante come quello della categoria infermieristica.

Parole di ringraziamento per il contributo offerto e l’attività svolta sono state espresse dal direttore generale della Asl Thomas Schael: “Scialò è stato un riferimento importante per la nostra Azienda, specie durante la pandemia – ha detto – Siamo riusciti a far fronte a un’emergenza gravissima anche grazie alla sua capacità di risolvere problemi con lucidità e senso di responsabilità. Il ringraziamento, quindi, è doveroso, unitamente all’augurio di nuove affermazioni professionali”.

La Direzione aziendale, intanto, è al lavoro per individuare in tempi brevissimi un nuovo dirigente che abbia il profilo adeguato alle esigenze di una Asl articolata e complessa come quella della provincia di Chieti.