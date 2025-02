ASL CHIETI: MARSILIO SALUTA SCHAEL, “DISPIACIUTO CHE LASCI L’ABRUZZO, LASCIA EREDITA’ IMPORTANTE”

CHIETI – “Sono dispiaciuto che Thomas Schael lasci l’Abruzzo, ha ricevuto un’offerta per un altro importante incarico professionale molto importante, un segno che avevamo scelto un professionista di elevate capacità”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che insieme all’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, ha partecipato oggi pomeriggio, nell’auditorium dell’Università di Chieti, alla cerimonia di saluto del direttore generale della Asl di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, che dal primo marzo sarà commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Il direttore generale ha tracciato quasi sei anni di attività sul territorio chietino dopo la chiamata del presidente Marsilio, evidenziando “il brillante lavoro portato avanti, nonostante gli anni di pandemia”.

“Le stagioni passano nessuno è insostituibile – sottolinea in una nota Marsilio -, abbiamo trovato un degno sostituto, sono sicuro che Mauro Palmieri saprà fare altrettanto bene e che saprà dare continuità per il bene della sanità teatina. Una sanità che in questi anni ha visto tanti investimenti su attrezzature, apparecchiature, laboratori ed edilizia, investimenti sbloccati grazie al lavoro di Schael coordinato con la Regione”.

“Anche per quanto riguarda l’ospedale di Chieti finalmente la situazione si sta sbloccando ponendo fine a diatribe decennali. Thomas Schael lascia un’eredità importante che porteremo avanti”, conclude.