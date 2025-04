ASL CHIETI: NO ASSUNZIONI CHE BYPASSANO STOP REGIONE, BANDO PER 20 AMMINISTRATIVI E’ DI FEBBRAIO

CHIETI – A differenza della Asl di Teramo e della Asl di Pescara, la Asl di Chieti non può essere additata per l’assunzione di personale amministrativo, dribblando lo stop arrivato da un provvedimento ad hoc del 10 aprile firmato dal direttore, Emanuela Grimaldi, come una delle misure, tra cui l’aumento della addizionale Irpef a scaglioni di reddito, per contrastare il deficit della sanità.

Seppure citata in una nota di fuoco dell’opposizione in Consiglio regionale del Patto per l’Abruzzo, in realtà il casus belli è un concorso per 20 amministrativi che era stato indetto ben prima del diktat della Regione, con una delibera del 19 febbraio, la numero 346, a firma dell’ex direttore generale, Thomas Schael, andato poi a inizio marzo a dirigere l’indebitata Città della Salute di Torino, sostituito da Mauro Palmieri. La scadenza delle candidature è quella dell’8 maggio.

Nulla a che vedere insomma con le 10 assunzioni alla Asl di Pescara, per scorrimento di una vecchia graduatoria, con delibera arrivata il giorno stesso dello stop, o a Teramo, con l’assunzione di un dirigente anche qui con lo scorrimento di una graduatoria dell’Istituto zooprofilattico. La direttiva di Grimaldi non riguarda concorsi già indetti o in itinere.

Aveva scritto nella sua nota il Patto per l’Abruzzo: “Le aziende sanitarie di Pescara, Teramo e Chieti sconfessano le direttive del Dipartimento sanità di Regione Abruzzo e continuano a procedere con le assunzioni di personale amministrativo, malgrado le disposizioni che hanno imposto lo stop delle assunzioni nelle more dell’accertamento definitivo del disavanzo delle Asl. Tra gli assunti dell’ultimo minuto sembra che ci sia anche un esponente di Forza Italia. La questione ha sollecitato una reazione delle forze di opposizione in Consiglio regionale”.

Il concorso della Asl di Chieti prevede una prova scritta ed orale, per valutare le competenze specifiche su elementi di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, legislazione sanitaria nazionale e regionale delle Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere, organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, pubblico impiego, con particolare riferimento al rapporto di lavoro di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, diritti e doveri, incompatibilità e responsabilità del dipendente pubblico legislazione in materia di anticorruzione, trasparenza, privacy e accesso agli atti, elementi di normativa in materia di appalti e contratti pubblici ed elementi di normativa in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie

In caso di presentazione di domanda di partecipazione da parte di un numero di aspiranti pari o superiore a 2.000, al fine di non rendere eccessivamente lunghi e gravosi i tempi di espletamento del concorso di che trattasi, l’Azienda si riserva di far precedere alla prova scritta una preselezione. Detta procedura di preselezione potrà essere predisposta anche da aziende specializzate in selezione del personale e consisterà nella risoluzione, in un tempo determinato, di una serie di quiz a risposta multipla sugli argomenti della prova scritta e orale. Inoltre, la prova preselettiva potrà essere svolta mediante l’utilizzo di strumentalizzazione digitale. In tal caso, saranno ammessi alla prova scritta, previo accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, i primi 1000 classificati oltre gli ex aequo con l’ultimo classificato (senza

alcuna eccezione). La preselezione non è prova d’esame.