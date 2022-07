ASL CHIETI: NUOVO ECOGRAFO NEL CONSULTORIO FAMILIARE DI FRANCAVILLA

CHIETI – Si amplia l'”offerta donna” del Consultorio Familiare di Francavilla al Mare che da oggi dispone di un nuovo ecografo, autentico gioiello tecnologico, atteso da sempre. Sarà in dotazione dell’ambulatorio ostetrico-ginecologico, e permetterà il completamento delle visite ginecologiche, sia in termini di prevenzione che di diagnosi clinica.

A sottolineare la valenza dell’apparecchio per l’attività della struttura questa mattina sono state le autorità invitate dalla responsabile Drusiana Ricciuti per una breve e informale cerimonia: l’Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, la Sindaca di Francavilla Luisa Russo e il Direttore generale della Asl Thomas Schael.

“Per le donne della città e del territorio si aprono nuove opportunità – ha sottolineato la responsabile del Consultorio -. Ora è possibile pensare a percorsi dedicati e personalizzati rivolti alla donna e alla coppia. All’interno di questa cornice si potranno implementare le attività del Percorso Nascita seguendo le gravidanze fisiologiche e lasciando all’Ospedale quelle a rischio ostetrico. Solo così si potrà assicurare la continuità assistenziale Territorio – Ospedale – Territorio nella delicata fase della gravidanza e del puerperio”.

L’attribuzione dell’ecografo era stato caldeggiato da Nicoletta Verì fin dall’inaugurazione della nuova sede del Servizio lo scorso anno: “La richiesta espressa dal Consultorio era più che legittima e andava recepita – ha detto l’Assessore – e l’ho caldeggiata perché l’assistenza territoriale va sostenuta con mezzi e risorse, a vantaggio di un’ampia fetta di popolazione”.

Analoga soddisfazione è stata espressa da Luisa Russo, che ha sottolineato come l’assistenza alle donne a Francavilla abbia riguadagnato posizioni nell’ultimo anno, con una serie di prestazioni e anche grazie alla nuova attrezzatura.

Le caratteristiche tecniche dell’ecografo sono state messe in luce da Schael, il quale ha voluto mettere in evidenza l’inversione di tendenza nell’allocazione delle tecnologie, che storicamente non ha mai favorito il territorio: “Questo apparecchio, dotato anche di software per la ricostruzione tridimensionale – ha precisato – offre le stesse performances di quelli utilizzati nei reparti ospedalieri, ai quali non ha nulla da invidiare. Lo abbiamo acquistato con fondi di bilancio con l’idea di attrezzare adeguatamente il Consultorio, spesso in passato ricettacolo di strumenti obsoleti e dismessi dagli ospedali”.

Insomma una bella rivincita per il Consultorio, a cui le donne potranno richiedere visite ed ecografie senza impegnativa ma solo con appuntamento, utilizzando seguenti recapiti: telefono 085/9174308 – 335/7848183, mail consultorio.francavilla@asl2abruzzo.it. La struttura si trova a Francavilla al Mare in via Porta Ripa, 5.

L’ambulatorio Ostetrico è attivo dal lunedì al venerdì al mattino, dalle 08.30 alle 13.30, e al pomeriggio al martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

L’Ambulatorio Ginecologico, invece, è aperto il giovedi’ pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 e il venerdi’ mattina dalle 8.30 alle 13.30