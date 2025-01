ASL CHIETI: PRIMA VISITA DEL NUOVO DIRETTORE PALMIERI, INCONTRO CON SCHAEL

CHIETI – A un giorno dall’ufficializzazione della nomina, Mauro Palmieri ha fatto visita oggi a Thomas Schael, al quale succederà alla guida della Asl Lanciano Vasto Chieti dal 1° marzo.

“Un incontro cordiale per dare avvio a quella transizione fluida condivisa con il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio per garantire continuità all’azione amministrativa dopo la partenza di Schael alla volta di Torino. Aspetto, quest’ultimo, ritenuto importante da entrambi gli attori”, si legge in una nota.

E oggi, davanti alla lavagna gigante sulla quale Schael è solito appuntare “i compiti” e le priorità a cui lavorare, è stato fatto un primo punto sulle questioni ancora aperte, che il nuovo direttore sarà chiamato ad affrontare quando scatterà il mandato.

Palmieri è stato poi invitato a prendere parte al Collegio di direzione, convocato in precedenza, che è stato occasione per conoscere e farsi conoscere da uno degli organi aziendali più importanti, che concorre al governo delle attività cliniche e a orientare le scelte aziendali secondo i modelli di sviluppo più avanzati e rispondenti alle necessità degli utenti.

“Sorrisi, toni amichevoli, arrivo in punta di piedi. Una nuova stagione è alle porte”, si legge infine nella nota