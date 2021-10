ASL CHIETI: SCHAEL, “NUOVA ED EFFICIENTE STRUTTURA NELLA EX STAZIONE”

CHIETI – “Sono certo che nel passaggio di consegne l’ex Assessore Cascini abbia informato il suo successore sui passi compiuti sul fronte del Distretto sanitario a Chieti Scalo e sugli impegni assunti dal Comune per mettere a disposizione l’ex asilo Peter Pan per il ripristino temporaneo dei servizi essenziali”.

Questa la riflessione del Direttore generale della Asl Thomas Schael a proposito della sollecitazione a riportare le attività sanitarie nella popolosa zona dopo la chiusura della vecchia sede del Distretto per gravi carenze di tipo strutturale e igienico-sanitarie.

“Da parte nostra stiamo andando avanti con il progetto principale – aggiunge – che prevede la realizzazione di una nuova ed efficiente struttura nei locali dell’ex stazione. Abbiamo siglato l’accordo con Rete Ferroviaria Italiana, che a sua volta sta completando gli affidamenti per l’esecuzione dei lavori, e nel rispetto del cronoprogramma il cantiere sarà avviato a novembre. Siamo, quindi, vicini alla realizzazione di un’opera di importanza strategica per la città, che permetterà di costruire un’offerta sanitaria degna di questo nome, diversamente dal passato, e al tempo stesso di riqualificare un’area importante sotto il profilo urbanistico. In attesa del nuovo Distretto, abbiamo dato la nostra disponibilità al Comune per riattivare temporaneamente i servizi basilari nell’ex asilo Peter Pan, dove i nostri tecnici hanno effettuato congiuntamente diversi sopralluoghi per verificarne i requisiti ai fini dello svolgimento dell’attività sanitaria. Noi siamo pronti, aspettiamo indicazioni operative dal Comune”.