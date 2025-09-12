CHIETI – Dopo le polemiche e le barricate, La Asl Lanciano Vasto Chieti ha modificato l’avviso pubblico per la costituzione della short list di avvocati a cui affidare gli incarichi legali dell’Azienda, trovando una sintesi con le osservazioni emerse nel confronto con i rappresentanti degli Ordini forensi di Chieti, Lanciano, Vasto e con l’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga).

La decisione, formalizzata in una nuova delibera, è il risultato dell’incontro che si è svolto tra il direttore generale, Mauro Palmieri, e i rappresentanti degli avvocati.

Le principali modifiche introdotte riguardano i requisiti di accesso. L’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati necessaria per presentare la domanda è stata ridotta da sette a cinque anni.

Cambia anche il requisito dell’esperienza specifica, che diventa più semplice e uguale per tutti. Viene superato il precedente sistema che prevedeva criteri diversi a seconda dell’ambito del contenzioso. Ora, per candidarsi a un settore, è sufficiente dimostrare di aver seguito almeno dieci cause in quella materia negli ultimi sette anni.

Viene inoltre eliminata la possibilità, precedentemente prevista, di far valere l’esperienza maturata da uno studio associato: la competenza dovrà ora essere posseduta e dimostrata personalmente da ogni singolo professionista.

Infine, per consentire la più ampia partecipazione possibile alla luce delle novità, i termini per la presentazione delle domande sono stati prorogati di cinque giorni, con la nuova scadenza fissata al 26 settembre 2025.

“Sono molto soddisfatto dell’esito del confronto, che è stato franco e costruttivo – commenta Palmieri -. Il nostro unico obiettivo è sempre stato quello di tutelare l’Azienda con professionisti di comprovata esperienza nel complesso contenzioso sanitario, senza alcuna volontà di escludere o penalizzare nessuno. Il dialogo con gli Ordini e con l’Aiga ci ha permesso di trovare un punto di equilibrio migliore, che contempera l’esigenza di garanzia per l’ente con un accesso più ampio per i professionisti. È la dimostrazione che quando si lavora insieme in modo trasparente si trovano soluzioni positive per tutti”.