ASL CHIETI: SIMONA GROSSI NUOVO DIRETTORE DELLA SENOLOGIA DI ORTONA

ORTONA – E’ una donna e raccoglie l’eredità di chi ha fatto di Ortona un importante riferimento per la senologia. Simona Grossi è il nuovo direttore della Chirurgia generale a indirizzo senologico del “Gaetano Bernabeo”, nominata con delibera del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael.

Laureata in Medicina e specializzata in Chirurgia generale e Oncologia con master in Terapia integrata e riabilitazione in oncologia, da 22 anni svolge la propria attività all’ospedale di Ortona, dove ha avuto come maestro Ettore Cianchetti, il quale, com’è noto, è stato chirurgo autorevole e punto di riferimento negli anni per migliaia di donne.

Simona Grossi, che vanta una casistica operatoria numerosa ed è direttore clinico di Eusoma (la società europea che raduna e qualifica gli specialisti nella cura del tumore al seno) darà continuità all’attività della Senologia, a cui la Direzione Asl presta grande attenzione.

Si continua, dunque, a investire sul “Bernabeo”, dove a breve arriverà il terzo mammografo per potenziare l’attività diagnostica e la prevenzione.

Si tratta di un apparecchio digitale assai evoluto donato da Roche Italia e Fujifilm nell’ambito del progetto “Screening routine” finalizzato a dare un contributo alla ripresa delle attività di screening mammografico, sensibilizzando le donne sull’importanza dei controlli preventivi e della diagnosi precoce.