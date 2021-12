ASL CHIETI: TROVATO MEDICO PER GUARDIAGRELE, E UN TURNO IN PIU’ PER RADIOLOGIA

CHIETI – Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso la direzione generale della ASL Lanciano – Vasto – Chieti, la riunione riguardo la carenza di personale medico presso il punto di primo intervento dell’ospedale di Guardiagrele.

Alla riunione erano presenti il Direttore Sanitario della ASL Angelo Muraglia, il Sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio, il medico del punto di primo intervento Dottore Orlando Donatucci e un rappresentante dell’associazione Salute è Diritto.

Il Dottore Donatucci ha ribadito più volte l’urgenza di reperire almeno un medico per rafforzare l’organico presso la struttura guardiese.

Il Direttore Muraglia ha evidenziato “la grave carenza di medici nella quale versa la Asl e non solo. Nonostante questo però, ha comunicato che è già stata individuata una figura medica specializzata da mandare a stretto giro a Guardiagrele. Ha anche specificato che entro il mese di gennaio, il servizio di radiologia sarà implementato di un turno aggiuntivo in modo da poter garantire il servizio per 12 ore giornaliere e cioè dalle 8 alle 20”.

L’associazione Salute è Diritto ha chiesto al Direttore Muraglia “di poter implementare fin da subito l’attività del punto di primo intervento dell’ospedale di Guardiagrele facendo in modo che le ambulanze di 118 in uscita dalla struttura, possano rientrare con pazienti meno gravi e cioè nello specifico con i codici bianchi e verdi”.

“Questo rappresenterebbe una grande soluzione al sovraffollamento dei pronto soccorso maggiori ( nello specifico quello di Chieti) , costretti a lavorare con un grande afflusso di utenti che si riversano su tali strutture anche dalle zone pedemontane e per patologie minori.

L’appello è rivolto anche all’Assessore alla Sanità Nicoletta Veri’ , affinché si adoperi per velocizzare tutta la procedura”, ha spiegato l’associazione.

L’associazione tiene poi a precisare che “il punto di primo intervento dell’ospedale di Guardiagrele è pienamente operativo di giorno e di notte. E invita tutta la popolazione del comprensorio a farne uso. Certi che all’interno verranno accolti da personale di grande esperienza.

Infine il sodalizio tiene a ringraziare tutti i sindaci del che sono intervenuti alla manifestazione di sabato 18 dicembre e ringrazia l’assessore regionale Mauro Febbo per l’aiuto mostrato in regione”.