ASL CHIETI: VA IN PENSIONE CESIANO BUCCI, “IL DOTTORE DELLE VACCINAZIONI”

CHIETI – Volta pagina Cesiano Bucci, che da sempre a Lanciano è “il dottore delle vaccinazioni”.

Oggi è il suo ultimo giorno di lavoro presso il Centro Vaccinale, dov’è stato punto di riferimento per migliaia di bambini e di famiglie. Da domani si godrà il suo meritato riposo.

Scrive in una nota la Asl di Chieti: “Un percorso professionale lungo il suo, che lo ha reso un personaggio, apprezzato dai colleghi e dall’intera comunità per la sua disponibilità, la passione per il proprio lavoro e l’attenzione costante verso i cittadini. Bucci è di quelli che lasciano il segno, perché anche durante i momenti più impegnativi ha messo in campo equilibrio, competenza e spirito di servizio, che hanno contribuito in modo determinante all’attività del Centro Vaccinale, alla tutela della salute pubblica e alle attività di verifica e controllo del Siesp”.

“A lui va il nostro sincero e affettuoso ringraziamento – scrivono i colleghi e il personale – . Con gratitudine e stima, gli auguriamo di vivere un nuovo tempo felice, da dedicare a interessi, passioni e progetti finora non coltivati. Buona pensione, Dottore, e grazie per tutto ciò che ha donato alla nostra comunità”.

A Bucci va anche il ringraziamento della Direzione Asl, che per voce del Direttore Mauro Palmieri esprime “gratitudine per la qualità del lavoro svolto e gli anni dedicati alla sanità pubblica, oltre all’augurio di vivere in serenità e salute questa nuova pagina di vita”.