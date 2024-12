ASL CHIETI: VENERDI’ SCIOPERO DEL PERSONALE DELL’APPALTO CUP

CHIETI – Venerdì 13 dicembre si terrà lo sciopero del personale dell’appalto CUP della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti. La decisione arriva a valle della rottura delle trattative sindacali avvenuta negli incontri avuti presso la Prefettura di Cheti in data 8 novembre 2024 e successivamente in sede sindacale.

Le lavoratrici ed i lavoratori si troveranno in presidio a partire dalle ore 10:00 davanti all’ingresso dello sportello CUP dell’Ospedale di Chieti e chiederanno che una delegazione venga ricevuta dalla Direzione della ASL per avere notizie certe sul loro destino.

“Nonostante le aperture della ASL2 che ha previsto il ripristino degli sportelli di Orsogna e Chieti Scalo e nonostante le soluzioni individuate per andare incontro alle richieste aziendali, il consorzio CUP Abruzzo (società che si è aggiudicata l’appalto a livello regionale) ha comunicato l’intenzione di ridurre gli orari di lavoro di 2 ore e 20 minuti per i 128 lavoratori addetti al servizio e, pertanto di non rispettare l’accordo sindacale sottoscritto il 15 febbraio.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti, Uiltucs, ritengono “inaccettabile qualsiasi riduzione degli orari di lavoro, cosi come ritengono inaccettabile qualsiasi riduzione nei servizi della Sanità Pubblica Abruzzese. Questi servizi sono già ridotti all’osso da anni di tagli e spending review e sono essenziali per il funzionamento del Nostro Sistema Sanitario”.