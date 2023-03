ASL IN DIFESA DELL’OSPEDALE DI SULMONA:”MASSIMA ATTENZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE”

SULMONA – La Direzione aziendale vuole far chiarezza sull’ospedale di Sulmona, a sottolineare la prioritaria attenzione che viene rivolta all’organizzazione assistenziale del Presidio dell’area peligna e in relazione all’assoluta infondatezza di notizie riportate in alcuni organi di stampa.

Nel corso del 2022, nel Presidio di Sulmona, sono state effettuate oltre 51.000 visite specialistiche e 39.000 esami diagnostici, per dare una corretta informazione sui volumi di attività erogati in ambito ospedaliero.

Nell’attività di endocrinologia che viene svolta presso il Distretto Sanitario con la disponibilità di 3 sedute a settimana, le visite in classe di priorità programmata, ovvero senza alcun carattere di urgenza, sono prenotabili entro il mese di maggio. Nell’ambito dell’assistenza della neuropsichiatria infantile, per il potenziamento del servizio, dal 1 aprile, all’esito di procedure concorsuali, prenderà servizio un secondo Dirigente Medico e si sta assumendo un nuovo psicologo in aggiunta allo psicologo già assegnato all’ospedale.

In tema di politiche del personale, dopo anni di immobilismo, sono già stati espletati 2 concorsi da primario con le relative nomine dei Direttori della Uo di Chirurgia e di Medicina e sono in corso di predisposizione i concorsi per Ortopedia, Cardiologia e Anestesia e Rianimazione. Sono inoltre in dirittura d’arrivo gli avvisi pubblici per Dirigenti medici di Cardiologia e di Medicina Interna e quest’ultimo consentirà l’attivazione del nuovo reparto di Lungodegenza, per un ulteriore miglioramento del ciclo assistenziale.

Da giugno 2021 per il Presidio di Sulmona, sono stati assunti 21 Dirigenti Medici, 2 Ostetriche, 1 Tecnico di Laboratorio, 4 Tecnici di Radiologia, 1 Farmacista e 17 infermieri.

A tutto questo, conclude la Direzione aziendale, si aggiunge un investimento, nell’ambito del Pnrr, per la casa di comunità e la centrale operativa territoriale, di oltre 4 milioni di euro ed investimenti di edilizia sanitaria per l’adeguamento dell’ospedale per altri 8 milioni e 400.000 euro.