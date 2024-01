ASL L’AQUILA: “25 NUOVI PRIMARI AL LAVORO ENTRO MARZO, ARRIVA SVOLTA DOPO ANNI DI IMMOBILISMO”

L’AQUILA – Già conclusi 8 dei complessivi 25 concorsi da primario banditi nei mesi scorsi che comunque complessivamente saranno portati a termine entro il prossimo mese di marzo: prosegue a ritmo serrato il calendario fissato dalla Asl provinciale dell’Aquila per dare stabilità e capacità di gestione a reparti e servizi dell’azienda sanitaria.

“Si tratta di una vera e propria svolta, decisa e attuata dalla direzione aziendale, guidata dal manager Ferdinando Romano, dopo anni di immobilismo all’insegna dell’attribuzione di incarichi a termine e rinnovati di volta in volta, senza possibilità di impostare obiettivi di lavoro a breve e a medio termine – si legge in una nota della Asl.

“L’attuale tornata di 25 concorsi, che è iniziata a gennaio e che si concluderà a marzo”, dichiara la Direzione aziendale, “si aggiunge alle 19 selezioni già espletate da questa Amministrazione che hanno portato alla nomina di altrettanti nuovi direttori di struttura complessa”.

“Oggi raggiungiamo un altro significativo risultato nella nostra missione di rinnovare e potenziare i servizi sanitari locali”, aggiunge la direzione aziendale. Dopo anni di inerzia, è stata intrapresa con decisione l’iniziativa di avviare i concorsi per pianificare e varare un nuovo modello operativo, dando impulso all’attività di assistenza. Si tratta di un enorme passo in avanti nella ricerca di soluzioni alle carenze strutturali che hanno caratterizzato il passato recente. I primi 8 vincitori sono stati nominati e siamo fiduciosi che la loro competenza e dedizione apporteranno un contributo fondamentale al miglioramento complessivo del livello di assistenza sanitaria. Vogliamo garantire ai nostri pazienti qualità ed efficienza, e questi concorsi sono il mezzo per raggiungere questo obiettivo”.

“Gli incarichi avranno durata quinquennale ed è importante sottolineare che i concorsi sono stati tenuti da commissioni formate da responsabili di strutture complesse sanitarie di aziende che operano su tutto il territorio nazionale.

La selezione di tali commissari è avvenuta attraverso un sorteggio basato su un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa, garantendo così un processo di valutazione equo e trasparente – conclude la nota. Le 25 unità operative complesse (UOC), di cui si sono bandite le procedure di selezione che si concluderanno a fine marzo, sono: UOC di Servizio Veterinario: Sanità Animale (area A); Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati (area B); Igiene degli Alimenti e delle Procedure Zootecniche (area C). UOC di Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL). UOC di Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN). UOC di Servizio Tutela Salute Attività Sportive. UOC Servizio Farmaceutico Aziendale. Distretti Sanitari dell’assistenza territoriale area L’Aquila, Marsica e Peligno Sangrina. Ospedale di L’Aquila: UOC Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale. UOC di Lungodegenza Geriatria. UOC di Cardiologia ed UTIC con Emodinamica. UOC di Otorinolaringoiatria Ospedale di Sulmona: UOC di Cardiologia ed UTIC. UOC di Anestesia e Rianimazione – Terapia del dolore. UOC di Ortopedia e Traumatologia – UOC di Ostetricia e Ginecologia. Ospedale di Avezzano: UOC di Medicina Generale. UOC di Chirurgia Generale. UOC di Chirurgia Vascolare. UOC di Oculistica. UOC di Pediatria e Neonatologia. Ospedale di Tagliacozzo: UOC di Medicina Riabilitativa. Ospedale di Castel di sangro: UOC di medicina.