ASL L’AQUILA: “ACCESSO CUP RIPRISTINATO SU SITO MA PROBLEMA, CAUSATO DA TELECOM, PER CALL CENTER”

L’AQUILA – “L’accesso al Cup sul sito, che ieri si era bloccato a causa di problemi del fornitore Telecom, e non dell’azienda, è stato ripristinato grazie all’intervento della Asl ma il problema potrebbe a seguire ripercuotersi sul call-center del Cup”.

Lo precisa, in una nota, la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in merito al disservizio, dovuto alla Telecom, che aveva interessato la funzionalità d’ingresso sul portale Asl.

“Ora il canale di accesso sul sito è stato ripristinato. Tuttavia, si avvisano gli utenti che il problema potrebbe riguardare il call-center – viene spiegato – La Asl, intervenuta autonomamente per porre riparo, chiede pazienza e comprensione agli utenti soprattutto quando, come in questi casi, non ha alcuna responsabilità del disservizio”.