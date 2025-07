L’AQUILA – Giornata decisiva oggi per la scelta del dg Asl provinciale l’aquila: Pescara sfilano i 14 candidati chiamati ai colloqui decisivi davanti al commissione composta dal vice direttore del dipartimento Salute, Camillo Odio, presidente, da Francesco Enrichens, in rappresentanza dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e da Marta Di Nicola, direttrice del Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologie dell’Università D’Annunzio.

La nomina dovrà arrivare entro la fine del mese di luglio, ovvero tra due giorni, come stabilito nel provvedimento del Dipartimento Salute, presieduto dal direttore Emanuela Grimaldi, tenuto conto che in base alla normativa vigente, la vacatio con reggenza del facente funzioni Stefano Di Rocco – in sella dal primo giugno al posto di Ferdinando Romano, al quale è stata negata dallo stesso Dipartimento la seconda proroga dopo il mandato triennale – può durare al massimo due mesi. Terminata la valutazione della commissione sarà consegnata la lista degli idonei nelle mani del presidente Marco Marsilio di Fdi, che procederà alla nomina con un decreto presidenziale.

Sono 14 i candidati, a cominciare dall’uscente Ferdinando Romano, campano ma romano di adozione, da pochi giorni al lavoro nel prestigioso ruolo di commissario straordinario nel policlinico Tor Vergata a Roma.

C’è poi Paolo Costanzi, aquilano, storico dirigente pubblico, a lungo direttore amministrativo del Consiglio regionale abruzzese attuale capo dipartimento sociale e cultura della Regione, e Angelo Tanese, già a capo della Asl Roma 1 ed ex direttore amministrativo della Asl provinciale di Chieti. Maria Bernadette Di Sciascio, originaria di Guardiagrele, vecchia conoscenza della sanità abruzzese per essere stata dirigente medico della Asl provinciale dell’Aquila, e della Asl provinciale di Chieti, e in questa ultima anche direttore sanitario con Thomas Schael alla guida.

Ci sono poi Riccardo Baci, dirigente della Asl di Teramo, Angelo Barbato, direttore sanitario alla Asl di Rieti, Ferdinando Croce, già direttore generale dell’Asp di Trapani, Pietro Derrico, già presidente Sihta e oggi coordinatore del Cts, Salvatore Flaminio, dirigente della Asl Napoli 2 Nord, Vincenzo Giugno, dirigente Asl provinciale dell’Aquila, Joseph Polimeni, dirigente Usl Toscana Centro, Fabio Sebastiano, dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise, Flavio Sensi, già direttore generale della Asl di Sassari e Francesco Trotta, dirigente Aifa.