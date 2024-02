ASL L’AQUILA: AL VIA PAGAMENTO ARRETRATI PER 430 LAVORATORI

L’AQUILA – “La direzione strategica della Asl1 ha concluso le dovute verifiche e, quindi, provvederà al pagamento degli arretrati, dal 2019 ad oggi, secondo quanto previsto dal CCNL, ai 430 lavoratori che li attendevano”.

Lo rende noto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, che prosegue: “Si tratta di tutto il personale in somministrazione della Asl, ancora in servizio e non, e sono dunque interessati sia i sanitari sia gli amministrativi. Ringrazio l’Azienda per aver dato concreto seguito alle istanze sottoposte, nelle scorse settimane, dal sottoscritto insieme ad una rappresentanza dei lavoratori, garantendo prontamente l’avvio delle procedure per l’erogazione dei dovuti arretrati”, conclude Verrecchia.