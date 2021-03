ASL L’AQUILA, AL VIA VACCINAZIONI ANTI-COVID A DOMICILIO SOGGETTI FRAGILI E OVER 80

L’AQUILA – Team Asl mobili per vaccinazioni covid in tutte le aree della provincia dell’Aquila, per categorie over 80 e soggetti fragili che non possono spostarsi né essere trasportati.

È l’iniziativa messa in campo dalla Asl aquilana, a partire da oggi, che proseguirà nei prossimi giorni con tappe in 15 Comuni, baricentrici rispetto ad altre aree limitrofe.

“L’azienda sanitaria, per potenziare la lotta alla pandemia – si legge in una nota-, inverte così la tradizionale dinamica del rapporto con l’utente, andando direttamente nei luoghi in cui egli risiede e, quando necessario, vaccinandolo a domicilio”.

Il team mobile, composto da ambulanza, autista e infermieri, si avvale dei medici che lavorano nei centri in cui si sposta il servizio itinerante, e quindi di medici di base e dei distretti sanitari.

Oggi, nella fase di avvio del servizio, i comuni in cui fa tappa l’ambulanza per vaccinazioni covid sono Montereale (che raccoglie anche comuni di Capitignano, Campotosto, Cagnano Amiterno) e Rivisondoli (inclusi i comprensori di Roccaraso e Pescocostanzo).

Oggi a Montereale e Rivisonsoli (compresi, come detto, i Comuni contermini) verranno vaccinate 84 persone, tra over 80 e soggetti fragili e non trasportabili a cui le somministrazioni verranno inoculate direttamente a domicilio.

“È un servizio importante – dichiara il manager Roberto Testa – perché raggiunge in modo capillare i territori interni e ci consente di vaccinare a domicilio le persone che non si possono muovere. Tutto ciò è possibile grazie alla preziosa collaborazione dei sindaci che hanno aderito all’iniziativa, a cominciare da quelli di Montereale, Massimiliano Giorgi e di Rivisondoli, Roberto Ciampaglia che ci hanno supportato al meglio”

L’Unità mobile vaccinale, nei prossimi giorni si sposterà a Ovindoli (domani), Navelli (venerdì), Civitella Roveto (sabato) e Pescasseroli (domenica).