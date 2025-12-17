L’AQUILA – Garantirà un servizio diurno h12, dalle 8 alle 20, rafforzando la rete dell’emergenza-urgenza e migliorando i tempi di intervento e di trasporto verso l’ospedale, anche in considerazione dell’elevato traffico che caratterizza l’area.

È stata inaugurata questa mattina la nuova postazione del Servizio 118 nel nucleo industriale di Bazzano, in una posizione strategica a servizio dell’area est della città dell’Aquila.

Alla cerimonia, promossa dal direttore generale della Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila Paolo Costanzi, hanno preso parte, tra gli altri, gli assessori regionali Nicoletta Verì e Roberto Santangelo, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il sub commissario ARAP Roberto Romanelli. Presenti inoltre i consiglieri regionali Massimo Verrecchia e Pierpaolo Pietrucci. La postazione è stata benedetta dal Nunzio apostolico Orlando Antonini.

La nuova sede, completamente rinnovata e dotata di arredi e spazi nuovi, ospita un’ambulanza e personale infermieristico.

Il servizio sarà gestito dall’associazione SAM, in coordinamento con la centrale operativa del 118 e sotto la direzione del Dipartimento di Emergenza-Urgenza della Asl1, guidato da Franco Marinangeli, e dell’Unità Operativa Emergenza-Urgenza 118, diretta da Giampiero D’Ortenzio.

“L’attivazione della nuova postazione 118 di Bazzano rappresenta una risposta concreta a un’esigenza storica del territorio – ha dichiarato il direttore generale Costanzi – La collocazione in un’area strategica dell’Aquila consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di intervento e di trasporto verso l’ospedale, migliorando l’efficacia del sistema di emergenza-urgenza e garantendo maggiore sicurezza ai cittadini”.

L’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì ha evidenziato come “l’apertura di questa nuova postazione rafforzi ulteriormente la rete dell’emergenza-urgenza regionale, garantendo risposte più tempestive ed efficaci ai cittadini”, ringraziando inoltre le associazioni impegnate nel servizio per il contributo quotidiano assicurato a supporto del sistema sanitario.