ASL L’AQUILA AVVIA DAL 13 OTTOBRE LE VACCINZIONI CONTRO L’INFLUENZA STAGIONALE: ECCO DOVE RIVOLGERSI

L’AQUILA – Lunedì 13 ottobre inizia la campagna di vaccinazione gratuita contro l’influenza stagionale con la Asl 1 L’Aquila mobilitata in provincia con tutte le sue articolazioni territoriali. Le dosi disponibili sono oltre 77.400, a disposizione di tutti gli ambulatori vaccinali disseminati nel territorio aziendale. Quest’anno l’obiettivo è raggiungere una copertura vaccinale del 75% per gli over 65, migliorando i risultati della campagna di vaccinazione del 2024. Doppia immunizzazione per covid e influenza. La vaccinazione contro l’influenza stagionale potrà essere effettuata in contemporanea in un’unica seduta con l’iniezione del vaccino anti-Covid. Una doppia immunizzazione che gli esperti consigliano, soprattutto per la protezione delle fasce più a rischio di complicanze gravi come anziani e soggetti fragili.

Per l’influenza stagionale vi sono sei tipologie di vaccini che gli operatori possono somministrare sulla base di alcuni parametri, tra cui età e caratteristiche del soggetto. Peraltro, oltre a quello contro l’influenza, potranno essere somministrati in modo concomitante, sempre sulla scorta della valutazione degli addetti, altri vaccini tra cui covid, come già detto, antipneumococcica ed Herpes (fuoco di sant’Antonio). Vaccinazione antipneumococcica. La vaccinazione antipneumococcica viene offerta attivamente e gratuitamente in età pediatrica (nel corso del primo anno di vita), alle persone di qualunque età con patologie croniche e con particolari situazioni di fragilità che rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie invasive da pneumococco.

Inoltre, l’offerta gratuita riguarda anche le persone sane che compiono 65 anni nell’anno in corso. La vaccinazione antipneumococcica potrà essere effettuata durante tutto l’anno, anche insieme ad altre vaccinazioni, comprese la vaccinazione antinfluenzale e quella antiCovid-19. I bambini più piccoli dai 6 mesi ai 6 anni saranno vaccinati negli ambulatori vaccinali pediatrici della ASL.

La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratis alle persone di età uguale o superiore a 60 anni con particolare riguardo a operatori e residenti di strutture assistenziali, con o senza patologie croniche; donne in gravidanza, indipendentemente all’età gestazionale o in post partum; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi-59anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o di ricoveri correlati all’influenza (compresi i conviventi); addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell’ordine e protezione civile, compresi i Vigili del fuoco, Carabinieri, Militari e la Polizia municipale; personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali); personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue.

Inoltreil ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui è raccomandato il vaccino gratuito anche i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni. Infatti è stato osservato che gran parte della trasmissione dell’influenza avviene negli asili nido e tra i bambini in età scolare. Pertanto, immunizzare i bambini, oltre alla popolazione più anziana, può ridurre la trasmissione complessiva dell’influenza e proteggere le persone appartenenti ai gruppi a rischio.

Sarà possibile vaccinarsi negli studi dei medici di famiglia e nelle farmacie che aderiscono alla campagna oltreché nei centri vaccinali Asl della Provincia nelle sedi sotto indicate:

L’AQUILA: Sede di Bazzano (adulti) Ospedale San Salvatore, Edificio 12 (bambini).

AREA MARSICA: AVEZZANO ADULTI DSB – via Monte Velino, 18 Ambulatorio Vaccinale stanza n. 51 Dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 13:00 BAMBINI DSB – via Monte Velino, 18 Ambulatorio Vaccinale stanze n. 11 e n. 12 Dal lunedì al venerdì ore 12:00 – 13:00 CIVITELLA ROVETO ADULTI E BAMBINI DSB – Via Porta Maggiore, 1 Lunedì e venerdì ore 12:00 – 13:00 TAGLIACOZZO ADULTI PTA – Via Variante Tiburtina Ambulatorio Vaccinale Mercoledì – giovedì ore 11,30 – 13:00 BAMBINI PTA – Via Variante Tiburtina Ambulatorio Vaccinale Mercoledì – giovedì ore 9:00 – 11:00 CARSOLI ADULTI E BAMBINI DSB – Via Tiburtina Valeria km 68/700 Martedì ore 11:30-13:00 TRASACCO ADULTI E BAMBINI DSB – Locali ex Pretura Via Cavour Lunedì e giovedì ore 15:30-17:00 PESCINA ADULTI E BAMBINI Via S. Rinaldi Ambulatorio vaccinale Dal lunedì al giovedì Ore 9:00-12:00 CELANO ADULTI E BAMBINI DSB – via della Sanità Martedì ore 12:30- 13:30 PESCASSEROLI ADULTI E BAMBINI DSB – Via Tagliamento Ambulatorio vaccinale Il primo martedì del mese Ore 9,30 – 12,30.

AREA PELIGNA: Area Territoriale Sede Ambulatorio vaccinale Utenti per età Orari e giorni di apertura Accesso Prenotazione PELIGNA SULMONA Ambulatorio vaccinale adulti MERCOLEDI’ Su prenotazione Tel. 0864.499601-613-655-628 Via Gorizia 4 dalle 9.00 – 12.00 Ambulatorio vaccinale bambini MERCOLEDI’ Su prenotazione Via Gorizia 4 dalle 15.00 – 16.30 PRATOLA PELIGNA Ambulatorio vaccinale adulti GIOVEDÌ Su prenotazione Tel. 0864.499918 Via Valle Madonna dalle 9.00 – 12.00 Ambulatorio vaccinale bambini MERCOLEDI’ Su prenotazione Via Valle Madonna dalle 9.00 – 12.00-

SANGRINA CASTEL DI SANGRO: Ambulatorio vaccinale adulti MARTEDÌ Su prenotazione Tel. 0864.899.658- 659- 274 Via Porta Napoli n. 50/b dalle 12.00 – 13.00 Ambulatorio vaccinale bambini MARTEDÌ Su prenotazione Via Porta Napoli n. 50/b dalle 9.30 – 12.00 Per Scanno verranno concordate delle date col Comune per novembre.