ASL L’AQUILA: AVVIATE PROCEDURE PER LA NOMINA DI 25 PRIMARI, “NON SI FERMA ATTIVITA’ DI SELEZIONE”

L’AQUILA – Ben 25 i bandi di concorso pubblicati per il conferimento di altrettanti incarichi quinquennali da direttore di Unità operativa complessa. Questi si aggiungono alle procedure già espletate da per il conferimento di 14 incarichi da primario e ai numerosi concorsi di reclutamento per dirigenti medici di primo livello.

Lo rende noto la Direzione aziendale della Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila che, nonostante le difficoltà determinate dall’attacco hacker ai sistemi informatici, fa sapere, “prosegue nel suo proposito di investire nel personale sanitario attraverso nuove procedure di selezione e recruiting”.

L’iter amministrativo si è avviato in seguito all’approvazione della nuova rete ospedaliera da parte del Ministero della Salute.

Qui l’elenco completo delle 26 UOC di cui si sono bandite le procedure di selezione:

– UOC di Servizio Veterinario: Sanità Animale (area A); Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati (area B); Igiene degli Alimenti e delle Procedure Zootecniche (area C)

– UOC di Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)

– UOC di Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)

– UOC di Servizio Tutela Salute Attività Sportive

– UOC Servizio Farmaceutico Aziendale

– Distretti Sanitari dell’assistenza territoriale area L’Aquila, area Marsica, area Peligno Sangrina

Ospedale dell’Aquila

– UOC Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale

– UOC di Lungodegenza Geriatria

– UOC di Cardiologia ed UTIC con Emodinamico

– UOC di Otorinolaringoiatria

Ospedale di Sulmona

– UOC di Cardiologia ed UTIC

– UOC di Anestesia e Rianimazione – Terapia del dolore

– UOC di Ortopedia e Traumatologia

– UOC di Ostetricia e Ginecologia

Ospedale di Avezzano

– UOC di Medicina Generale

– UOC di Chirurgia Generale

– UOC di Chirurgia Vascolare

– UOC di Oculistica

– UOC di Pediatria e Neonatologia

Ospedale di Castel di Sangro

– UOC di Medicina Interna/Generale

Ospedale di Tagliacozzo

– UOC di Medicina Riabilitativa