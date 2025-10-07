ASL L’AQUILA: AVVOCATO PICCARI DIRETTORE AMMINISTRATIVO, DG COSTANZI, “COMPETENZA E AFFIDABILITA'”

L’AQUILA – E’ l’avvocato Dino Piccari, già dirigente, è il nuovo direttore amministrativo della Asl provinciale dell’Aquila. Prende il posto di Stefano Di Rocco, andato in pensione la settimana scorsa.

Di Rocco ha svolto anche le funzioni di manager facente funzioni della Asl fino al primo settembre, data dell’insediamento del nuovo direttore generale, Paolo Costanzi, colmando così il vuoto nel percorso di successione con l’ex direttore generale Ferdinando Romano. Si completa così la triade di vertice della governance Asl, dopo la conferma Carmine Viola a direttore sanitario.

Piccari ha ricoperto dall’agosto del 2024 l’incarico di direttore della Unità operativa complessa Accordi contrattuali erogatori privati – Gagep”, ed è stato dirigente del settore Amministrazione, Controllo e Monitoraggio delle strutture private accreditate.

La mano di Piccari c’è stata anche nella decisione di congelare i 20 milioni della delibera 1002 del 28 dicembre 2024, con cui la giunta del riconfermato presidente Marco Marsilio, di Fdi, aveva destinato alle cliniche private convenzionate, tra cui quelle della provincia aquilana, al fine di abbattere le liste di attesa, acquistando prestazioni ad “alta complessità”.

Una sospensione in autotutela, fino a quando non si chiarirà definitivamente la vicenda della presunta incompatibilità dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, di Fratelli d’Italia, sotto indagine da parte della Procura della Repubblica dell’Aquila, con le ipotesi di reato, tutte da dimostrare, di abuso d’ufficio in concorso e falsità in atti d’ufficio, con il coinvolgimento per il solo abuso di ufficio anche della citata Lucia Di Lorenzo.

Il nome di Piccari era inserito, come vuole l’iter, negli elenchi degli idonei redatta da una commissione interna insediatasi ad aprile incaricata ad effettuare la valutazione dei titoli dei profili curriculari e delle esperienze professionali dichiarate dai candidati. Il 30 agosto è stato preso atto degli elenchi in ordine alfabetico degli idonei all’incarico rispettivamente di Direttore Amministrativo di Direttore Sanitario aggiornati a seguito dell’integrazione definita all’esito del lavoro di valutazione della commissione regionale.

Nella delibera a firma di Costanzi si evidenzia dunque che Dino Piccari, “dirigente amministrativo in servizio presso questa Asl a maturato ampia competenza e preparazione in ambito amministrativo ed una particolare ed approfondita esperienza di direzione tecnico-amministrativa e che, pertanto, emergono caratteristiche, competenze professionali ed aspetti di oggettiva affidabilità”.

L’incarico avrà la durata di tre anni, con un compenso in d’anno omnicomprensivo di 119.200,00, pari a 9.933,33 mensili, al lordo di oneri e ritenute di legge, pari all’80% del compenso del Direttore Generale dell’Azienda,

Lo stesso trattamento economico potrà essere integrato fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati raggiunti, consuntivati in relazione alle risorse finanziarie impegnate e alla realizzazione delle attività previste per il raggiungimento di appositi obiettivi fissati annualmente da parte del direttore generale.