ASL L’AQUILA: BORDATE D’ERAMO CONTRO DG TESTA, “CONCLAMATA INADEGUATEZZA, CAOS TOTALE”

L’AQUILA – “La situazione nella Asl provinciale aquilana è di caos totale: conclamata l’inadeguatezza del direttore generale, Roberto Testa, a gestire una situazione simile”.

È sempre più un caso politico la mancata conferma da parte del dg della Asl Aquila del direttore sanitario facente funzione, Sabrina Cicogna, primario del reparto di Cardiologia e direttore del Dipartimento di Medicina, in quota Lega. Testa a stretto giro ha nominato facente funzione al medesimo ruolo il primario del reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, Franco Marinangeli, in attesa della nomina definitiva, a cui Cicogna che ha superato i 65 anni da pochi giorni, non potrà più ambire.

A tuonare è il coordinatore regionale della Lega, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, che chiede la convocazione di un consiglio scomunale straordinario e lancia strali contro Testa, arrivato a capo dell’azienda in quota Fdi nel settembre del 2019 e spesso al centro delle polemiche e degli attacchi soprattutto dei sindacati. Testa dovrà a marzo sottoporsi alla valutazione della performance, e per lui con la Lega, prima forza in regione e che esprime l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, non sarà una passeggiata.

“Questa mattina – aggiunge D’Eramo – la Lega ha presentato la richiesta di un consiglio comunale straordinario aperto al dg stesso, al Presidente della Regione, ai deputati eletti sul territorio, ai consiglieri e agli assessori regionali aquilani. La governance attuale dell’Asl non è in grado di far fronte alle tante problematiche della sanità, ci sono gravi ritardi e inadempienze sull’edilizia sanitaria e sulla messa in funzione di macchinari importanti. Serve una urgente azione che faccia chiarezza e, allo stesso tempo, che dia una soluzione immediata a molteplici dossier su temi specifici. Bisogna far luce su una gestione che desta davvero enormi perplessità”, conclude minaccioso D’Eramo.

