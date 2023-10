ASL L’AQUILA, CISL: “BENE AVVIO INTERNALIZZAZIONE PERSONALE”

AVEZZANO – “La Cisl Fp Abruzzo Molise accoglie positivamente l’avvio della procedura di reinternalizzazione dei lavoratori avviato presso la Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, esprimendo al contempo il suo orgoglio per il ruolo svolto nella stesura dell’impianto normativo, discusso in audizione presso la Commissione Sanità della Regione Abruzzo. Il 1° giugno scorso, presso la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, abbiamo già concluso con successo l’iter di reinternalizzazione di 169 lavoratrici e lavoratori, dimostrando che la collaborazione e l’impegno tra sindacato e istituzioni possono migliorare le condizioni lavorative e preservare le competenze professionali dei dipendenti”.

Così in una nota a firma del segretario generale Cisl Fp Abruzzo Molise Vincenzo Mennucci in merito all’annuncio della procedura di riassorbimento delle unità di personale nella Asl1.

“Sottolineiamo l’importanza di una costante attenzione per preservare le competenze professionali dei lavoratori coinvolti in questo percorso. La Cisl Fp rimane vigile e determinata nel garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori in questo processo di reinternalizzazione dei servizi. La tutela dei diritti e delle competenze professionali dei lavoratori rimane una priorità fondamentale per la Cisl Fp, e continueremo a collaborare attivamente con le istituzioni coinvolte per assicurare il pieno successo di questo cruciale percorso, indispensabile anche al mantenimento e alla generazione di servizi ottimali alla collettività”.