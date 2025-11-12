ASL L’AQUILA: “COLONSCOPIA A MALATO ONCOLOGICO NEI TEMPI”

L’AQUILA – “Il paziente viene seguito da oltre 10 anni”.

Lo precisa, in una nota, la Direzione della Asl 1 Abruzzo, in merito alla notizia: “Prenotazione di colonscopia ad agosto 2027 per malato oncologico”, pubblicata ieri da alcuni organi di stampa e riguardante l’ospedale di Sulmona (L’Aquila).

“Il paziente”, aggiunge la Direzione, “è stato operato nel 2011 e ha ricevuto tutte le cure necessarie, dalla chemio alla radioterapia. Da quel momento in poi è stato seguito con i controlli periodici e attualmente non si sottopone a trattamenti di chemioterapia, come viene riportato nell’articolo si legge in una nota della azienda sanitaria -. L’ultimo esame endoscopico è stato effettuato a fine 2023 e non è emerso nulla dal punto di vista oncologico. Ad oggi l’utente sta bene e non manifesta segni di recidiva della malattia e quindi, come da protocollo, dovrà fare controlli entro 3-5 anni dall’ultimo esame effettuato, come previsto dalle linee guida dell’Aiom, Associazione italiana oncologia medica”.

Secondo la Direzione, “la data dell’agosto 2027, fissata per la prossima colonscopia, è quindi in linea e coerente con tutto il percorso terapeutico seguito. Se l’interessato dovesse avere di nuovo sintomi o problemi lo seguiremo e cureremo con attenzione, come abbiamo sempre fatto con tutti – conclude la nota.