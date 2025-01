ASL L’AQUILA: CONCORSO PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, DAL 17 AL 20 FEBBRAIO LA PROVA SCRITTA

L’AQUILA – Sono uscite le date delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, della Asl provinciale dell’Aquila, per la copertura a tempo indeterminato di 53 posti di assistente amministrativo – ex categoria C – ruolo amministravo (deliberazione DG n. 287 del 15 febbraio 2023). La prova sarà espletata il 17, 18, 19 e 20 febbraio, presso il Grand Hotel Adriatico in via Maresca, 10 a Montesilvano, con orario e modalità che saranno indicati nel sito web della ASL 1 Abruzzo

Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo – Serie Speciale n. 22 del 24 febbraio 2023 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 21 del 17 marzo 2023 (nonché sul sito web aziendale: www.asl1abruzzo.it – Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso – Avvisi.

L’elenco dei concorrenti ammessi con riserva a partecipare alla prevista prova scritta, giusta deliberazione DG n. 1436 del 17 luglio 2023, e quindi convocati a sostenere la stessa, sarà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.asl1abruzzo.it – Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso – Avvisi con il rispettivo codice univoco ID, assegnato dal sistema informatico al momento dell’acquisizione della domanda di partecipazione.

Non compariranno, quindi, il nome e il cognome del candidato.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni e nella sede sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Le date e la procedura di svolgimento della prevista prova orale, alla quale saranno ammessi solo i candidati che nella prova scritta raggiungeranno almeno il punteggio minimo della sufficienza fissato in 35/50, saranno rese note a mezzo pubblicazione, nei tempi stabiliti dalla normativa che regolamenta la materia, sul sito web aziendale www.asl1abruzzo.it – Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso – Avvisi, unitamente alla convocazione dei candidati ammessi a sostenere la stessa e le relative modalità di svolgimento alle quali i concorrenti dovranno pedissequamente attenersi. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.