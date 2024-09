ASL L’AQUILA: CONCORSO PER INTERNALIZZARE INFERMIERI DELLE COOP, ESULTA LA CISL

L’AQUILA – La Cisl Fp Abruzzo e Molise esprime “piena soddisfazione per la pubblicazione delle prove concorsuali rivolte agli Infermieri della ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila”.

Questo traguardo, spiega infatti il sindacato, “rappresenta un passo concreto verso l’internalizzazione del personale delle cooperative, una battaglia che solo la Cisl Fp ha creduto e sostenuto fortemente, anche in altre province abruzzesi, ottenendo risultati concreti”.

“Accogliamo con favore l’inizio delle procedure concorsuali per gli infermieri e confidiamo nella rapida pubblicazione delle date d’esame per le altre figure professionali, inclusa la delibera per il concorso degli OSS,”

ha dichiarato Alessio Zanon, Coordinatore del Terzo Settore -. Questi percorsi, resi possibili dalle normative nazionali, offrono finalmente ai lavoratori delle cooperative il giusto riconoscimento della loro professionalità e dignità. Saranno coinvolti circa 150 lavoratori del settore, che vedranno finalmente riconosciuta la loro stabilità lavorativa”

Vincenzo Mennucci, Segretario Generale della Cisl Fp Abruzzo Molise, ha evidenziato: “L’internalizzazione del personale delle cooperative non è solo un passaggio necessario per garantire la qualità e la continuità dei servizi sanitari, ma è anche un fondamentale strumento per combattere il dumping contrattuale. Assicurare condizioni di lavoro migliori non significa soltanto giustizia per i lavoratori,

ma si traduce direttamente in servizi sanitari più efficienti e di qualità per i cittadini. Questa è la nostra visione: proteggere i lavoratori significa migliorare l’intero sistema sanitario.”