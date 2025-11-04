ASL L’AQUILA: CUP, MOMENTANEAMENTE SOSPESO PAGAMENTO ON LINE, “ESTRANEI AL DISSERVIZIO”

L’AQUILA – “Per una disfunzione non riconducibile all’azienda è momentaneamente sospeso il pagamento on line delle prestazioni Cup e si sta lavorando per ripristinarlo prima possibile”

Lo precisa la direzione Asl 1 Abruzzo.

“Il problema è stato segnalato”, aggiunge la Direzione, “venerdì scorso per dinamiche estranee all’apparato aziendale”

“Da parta nostra ci stiamo adoperando, insieme a chi gestisce l’intero sistema, per fare in modo che il servizio di pagamento on line torni operativo in tempi contenuti”