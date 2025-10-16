ASL L’AQUILA: CUP TELEFONICO, RIPARATO IL GUASTO AL SISTEMA REGIONALE

L’AQUILA – E’ stata ripristinata la linea del Cup telefonico della Asl provinciale dell’Aquila, che nelle scorse ore aveva subito interruzioni non per cause riconducibili all’azienda sanitaria ma per un problema tecnico ai sistemi informatici del fornitore regionale del servizio.
Il disservizio, viene spiegato in una nota, era stato causato dal difettoso funzionamento di un server collocato nel territorio di Treglio, in provincia di Chieti, che ha poi determinato un’interruzione temporanea delle linee di prenotazione telefonica.
Dopo l’avaria, i tecnici del fornitore regionale si sono attivatiper ripristinare la linea nel più breve tempo possibile.
