ASL L’AQUILA: D’ERAMO, “DA M5S POLEMICA INESISTENTE SU CRITICA NECESSARIA”

L’AQUILA – “Gli amici dei Cinque Stelle si mettano l’anima in pace: la coalizione di centrodestra e la maggioranza che governa la Regione Abruzzo sono più compatte che mai. Fa sorridere il goffo tentativo di strumentalizzare una questione seria, quale è la sanità, per provare a inventare una polemica inesistente fra la Lega e il presidente Marco Marsilio. Dimostra solo quanto siano ormai irreversibilmente lontani dalla realtà”.

Così un una nota il fondatore della Lega Abruzzo, il sottosegretario Masaf Luigi D’Eramo.

“C’è un unico dato certo, la conduzione manageriale della Asl n.1 non è stata all’altezza della sfida. Denunciare che alcune cose non vanno bene è un atto di trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini e una critica necessaria per porre rimedio ad errori che i tecnici – cui è affidata la gestione di una Asl – hanno commesso. La politica ha il dovere di intervenire quando i risultati ottenuti sono carenti rispetto alle esigenze dei cittadini. Non siamo mai stati interessati alle poltrone, a differenza dei 5 Stelle che hanno dimostrato attaccamento al potere. Anche in Abruzzo”.

“Il mio unico auspicio è che il nuovo direttore generale della Asl sia un manager di alto profilo e grandi capacità. Riguardo alla questione della tassazione, ricordo che grazie all’impegno della Lega in Consiglio regionale abbiamo ottenuto la tutela dei redditi medio-bassi e un impegno concreto per la sanità. Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, serviva un mio intervento per risvegliarlo dal suo lungo torpore”, conclude D’Eramo.