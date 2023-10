L’AQUILA – “Apprezziamo le parole del Dott. Grimaldi, con il quale la Direzione Aziendale sta portando avanti un proficuo lavoro, nel suo ruolo di Direttore del Dipartimento Medico, di riorganizzazione delle attività e di efficientamento delle risorse umane. Vogliamo però rassicurare tutti che il percorso di internalizzazione delle attività sanitarie, affidate alle cooperative, è avviato da tempo e consentirà, attraverso il superamento del precariato, la tutela e la valorizzazione delle diverse esperienze professionali degli operatori maturate nei vari servizi sanitari interessati”.

Lo scrive in una nota la direzione Asl provinciale dell’Aquila, presieduta dal manager Ferdinando Romano, facendo seguito a quanto dichiarato ad Abruzzoweb Alessandro Grimaldi, segretario regionale di Anaao-Assomed, il sindacato dei medici dirigenti, capo dipartimento di Medicina della Asl provinciale dell’Aquila e direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila.

Per Grimaldi, “L’internalizzazione dei servizi della Asl 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila non è più rinviabile”, in quanto “non possiamo permetterci di disperdere tanti operatori che, da precari, hanno acquisito esperienza e ormai sono una certezza per la nostra Asl. E non possiamo non considera l’enorme risparmio per le casse regionali se si procedesse su questa strada”.

Replica dunque la direzione Asl: “La Asl di Avezzano Sulmona L’Aquila è tra le poche in Italia ad aver saputo intraprendere l’iter procedurale ed amministrativo, in grado di dare una legittima soluzione ed attuazione alle indicazioni in materia reinternalizzazione dei servizi, consentite attualmente dalla normativa nazionale. E tutto questo con un percorso trasparente e pubblico, come dimostrano le informazioni anche di carattere istituzionale apparse sulla stampa già dal mese di agosto”.