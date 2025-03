ASL L’AQUILA: DG ROMANO SENTITO IN COMMISSIONE SU EX ONPI, RSA MONTEREALE E DEBITO PULIZIE OSPEDALI

L’AQUILA – Il direttore generale della Asl provinciale dell’Aquila Ferdinando Romano è stato ascoltato oggi pomeriggio dalla commissione consiliare regionale Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro, presieduta da Paolo Gatti, su richiesta della consigliera della Lega Carla Mannetti.

Si è parlato “di alcune criticità riguardanti l’azienda sanitaria aquilana e nello specifico sulla situazione debitoria con la struttura residenziale assistita ex Onpi; sullo stato dell’arte dei lavori di recupero e riqualificazione della Rsa di Montereale e sul mancato pagamento di fatture per i servizi di manutenzione e pulizia della Asl”, si legge in una nota dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale.

Il manager è stato coadiuvato nel confronto dall’ausilio dei direttori e dirigenti dell’Azienda competenti per le materie in esame.

“Sono proseguite, inoltre, le audizioni sul progetto di legge, di iniziativa popolare, ‘Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019’ con le audizioni degli attivisti Concetta Di Virgilio, Massimo Micaletti e Riccardo Varveri“.

La commissione ha poi espresso parere favorevole all’unanimità su diverse risoluzioni: “Sostegno a favore dei diritti umani e della democrazia in Venezuela” a firma del consigliere D’Addazio (FdI); “Espressione di gratitudine ed encomio nei confronti di Giovanni Caravelli, per il suo contributo straordinario alla sicurezza nazionale ed internazionale e per aver reso onore alla nostra terra abruzzese”, del consigliere Prospero (FdI); “Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni” del consigliere Monaco (AVS).