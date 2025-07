ASL L’AQUILA: DIFFICOLTA’ ACCESSO AL CUP, “PROBLEMI TELECOM, AL LAVORO PER RIPRISTINO”

L’AQUILA – “Per problemi imputabili a Telecom si registrano difficoltà di accesso al Cup sul sito della Asl 1 Abruzzo; i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema prima possibile”.

Lo dichiara, in una nota, il direttore dei servizi informativi della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Mirco Rampazzo.

“Si tratta di difficoltà sulla linea internet che impediscono di entrare nell’apposita casella d’ingresso Cup per fare le diverse operazioni. Ci scusiamo per il disagio, non dovuto alla Asl, con l’impegno di risolvere il problema con la massima rapidità”, conclude la nota.