ASL L’AQUILA, DOMANI AL VIA VACCINAZIONI COVID AGLI ULTRAOTTANTENNI

L’AQUILA – Comincia domani alla Asl provinciale dell’Aquila la vaccinazione degli ultraottantenni con i vaccini Pfizer e Moderna: il ciclo partirà dall’area aquilana e si estenderà poi nei comprensori marsicano e peligno. Questo mentre continua la vaccinazione dei sanitari e quelle forze dell’ordine, questi ultimi con il vaccino Astrazeneca, la cui prima dotazione è arrivata all’Aquila tre giorni fa.

In tal senso, sono 394 i rappresentanti di carabinieri, polizia , guardia di finanza e polizia penitenziaria che hanno ricevuto la prima dose, una operazione che, sottolineano alla Asl provinciale, “è stata attivata per primi in Italia”. Sono state finora 7.550 le prime dosi e 5.260 le seconde, somministrate alla Asl aquilana.



Download in PDF©