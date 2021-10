ASL L’AQUILA, DOMANI CORSO SULLA GESTIONE INFERMIERISTICA DEI DISPOSITIVI DI ACCESSO VENOSO

L’AQUILA -Inizia domani, venerdì 22 ottobre, alle ore 15, all’ospedale di L’Aquila, nell’aula ‘Dal Brollo’, il corso ECM dal titolo “La gestione infermieristica dei dispositivi di accesso venoso con particolare riferimento alla prevenzione delle Infezioni Correlate con l’Assistenza”. Il corso è’ organizzato dalla UOSD Risk Management, in collaborazione con il servizio di Formazione Aziendale e con tutte le articolazioni ospedaliere che si interessano al settore.

Il corso proseguirà con 2 ulteriori edizioni, rispettivamente presso gli ospedali di Sulmona e di Avezzano.

Le relazioni saranno tenute dagli operatori che, in azienda, si occupano di accessi vascolari, con l’obiettivo di dare a tutti i sanitari gli strumenti indispensabili per la gestione degli stessi e per il contrasto delle Infezioni Correlate con l’Assistenza.