ASL L’AQUILA, FEBBO: “I VERTICI HANNO SMENTITO FEDELE CARTE ALLA MANO”

L’AQUILA -“Mi sembra di capire che il collega Fedele sia sempre in cerca di visibilità a causa di un’acuta forma di ‘denuncite cronica’ che non gli permette però di vedere con razionalità la realtà delle cose”.

Così, in una nota, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo, in riferimento ai disservizi della Asl 1 denunciati dal consigliere M5S Giorgio Fedele.

“Anche oggi in Commissione di Vigilanza, a quanto pare – dice Febbo – , ha visto un altro film e successivamente ha raccontato la sua personalissima verità. Voglio ricordargli infatti che il direttore generale della Asl 1, Romano, accompagnato dal direttore sanitario Mascitelli e dal dirigente responsabile, ha smentito, documenti alla mano, le sue affermazioni certificando che mai il servizio di Radiologia interventistica è stato interrotto”.

“Se davvero Fedele ritenesse che quanto emerso oggi in Commissione sia mirato a nascondere le responsabilità della Asl mi sembra evidente che debba rivolgersi in altre sedi, per trovare riscontro alla verità e far valere le sue ragioni, ammesso che le abbia. Credo che comunque i vertici delle Asl abruzzesi in questo periodo, che dura purtroppo da 2 anni, siano impegnati in cose più serie e problematiche più urgenti piuttosto che perdere tempo assecondando qualcuno affetto da ‘denuncite cronica'”, conclude.