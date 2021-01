ASL L’AQUILA, FRANCO MARINANGELI NUOVO DIRETTORE SANITARIO: SUBENTRA A SABRINA CICOGNA

L’AQUILA – Sarebbe Franco Marinangeli, il primario del reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore, il nuovo direttore sanitario della Asl dell’Aquila.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi per il mancato rinnovo di Sabrina Cicogna in qualità di direttore sanitario della Asl1 Avezzano-L’Aquila-Sulmona, quello di Marinangeli dovrebbe però essere una carica pro tempore, in attesa di quella definitiva che potrebbe coinvolgere l’attuale direttore sanitario dell’ospedale Umberto I di Tagliacozzo, Carmine Viola.

La nomina spetta in ogni caso al direttore generale Roberto Testa. L’atto ufficiale dovrebbe essere firmato in giornata

Download in PDF©