ASL L’AQUILA: GRIMALDI CAPO DIPARTIMENTO MEDICINA, PRIMARIO MALATTIE INFETTIVE SUCCEDE A CICOGNA

L’AQUILA – Il dottor Alessandro Grimaldi è il nuovo capo dipartimento di Medicina della Asl provinciale dell’Aquila.

Il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale “San Salvatore” del capoluogo regionale succede alla dottoressa Sabrina Cicogna, primario del reparto Cardiologia dello stesso nosocomio, in sella dal 2009, che nelle prossime settimane lascerà l’ospedale per andare in pensione.

Il manager, Ferdinando Romano, ha firmato la delibera nel pomeriggio.

Grimaldi ha già incontrato lo stesso dg e la dottoressa Cicogna per il passaggio di consegne.

Romano ha scelto il 60enne infettivologo, che è anche segretario regionale del sindacato dei medici Anaao, nell’ambito della triade emersa dalle elezioni che si sono svolte il 17 gennaio scorso.

Le altre due ipotesi di nomina erano rappresentate dai due professori universitari Claudio Ferri, primario di Medicina Interna e Nefrologia del San Salvatore, e Marco Giorgio Baroni, responsabile del servizio di procreazione medicalmente assistita dell’ospedale dell’Aquila. Sono stati 29 i voti per Baroni, 28 per Ferri e 27 per Grimaldi.

Medicina è ritenuto tra i dieci dipartimenti il più importante per l’organizzazione sanitario.