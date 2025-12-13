ASL L’AQUILA: IL 17 DICEMBRE INAUGURAZIONE POSTAZIONE 118 A BAZZANO

L’AQUILA – “Un potenziamento significativo dei servizi di emergenza-urgenza a servizio del territorio”.
È quanto si legge in una nota della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila annunciando la conferenza stampa di inaugurazione della nuova postazione del Servizio 118 nel nucleo industriale di Bazzano (ex tribunale), all’Aquila, in programma mercoledì 17 dicembre alle ore 11.
La nuova struttura, disponibile grazie alla collaborazione con Arap, l’Agenzia regionale attività produttive.
- ASL L’AQUILA: IL 17 DICEMBRE INAUGURAZIONE POSTAZIONE 118 A BAZZANOL'AQUILA - "Un potenziamento significativo dei servizi di emergenza-urgenza a servizio del territorio". È quanto si legge in una nota della Asl Av...