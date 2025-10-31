ASL L’AQUILA: IL DOTTOR BORIS DI PASQUALE VINCE CONCORSO DIREZIONE UOC UROLOGIA

L’AQUILA – “Il dottor Boris Di Pasquale è risultato vincitore del concorso per la direzione della Unità Operativa Complessa di Urologia della Asl 1 Abruzzo Avezzano–Sulmona–L’Aquila”.

È quanto viene comunicato in una nota dalla stessa Azienda sanitaria.

“Il dottor Di Pasquale, che già svolgeva il ruolo di facente funzione della stessa Unità Operativa negli ospedali dell’Aquila e Avezzano, continuerà a guidare il reparto, assicurando continuità gestionale e assistenziale e proseguendo il percorso di sviluppo clinico e organizzativo avviato negli ultimi anni”, si legge ancora nella nota.

“Per la sua nomina ufficiale, la Direzione Strategica della Asl 1 rivolge al dottor Di Pasquale le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio di un impegno sempre più orientato al potenziamento dell’offerta urologica sul territorio provinciale e al miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini”, conclude la nota.