ASL L’AQUILA: IN PENSIONE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI ROCCO, “RISORSA PREZIOSA PER SANITA'”

L’AQUILA – Ultimo giorno di lavoro per il direttore amministrativo della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Stefano Di Rocco, da domani in pensione.

Di Rocco ha ricoperto l’incarico di vertice per molti anni e all’interno dell’azienda sanitaria, prima di avere la nomina di direttore amministrativo, è stato dirigente in diversi servizi.

Di Rocco ha svolto anche le funzioni di manager facente funzioni della Asl fino al primo settembre, data dell’insediamento del nuovo direttore generale, Paolo Costanzi, colmando così il vuoto nel percorso di successione con l’ex direttore generale Ferdinando Romano.

Questa mattina, nella sede della Asl, i vertici dell’azienda, rappresentati dal manager Paolo Costanzi e dal direttore sanitario Carmine Viola, oltre a colleghi e dipendenti, hanno rivolto un saluto al direttore per il lavoro svolto.

“Voglio esprimere un ringraziamento al dottor Di Rocco – dichiara in una nota il direttore generale Costanzi – per il sostegno e la disponibilità che ha dato dal mio insediamento ad oggi”.

“Nel breve periodo in cui mi è stato al fianco – prosegue il Manager – ho avuto modo di apprezzarne il garbo e la competenza maturata in tanti anni di esperienza. A lui un augurio di altre gratificanti esperienze, professionali e umane”.

Da parte sua il direttore sanitario Viola, commenta: “Al direttore amministrativo mi lega un’antica amicizia e un lungo, comune percorso professionale all’interno dell’azienda, sia pure in ambiti diversi. Il dottor Di Rocco ha dato un contributo importante e la sua grande esperienza rappresenta una preziosa risorsa per chi è chiamato a gestire la sanità pubblica. Nel concludere il suo percorso aziendale, gli rivolgo un affettuoso saluto”.