ASL L’AQUILA: ISPETTRICE DEL LAVORO ACCUSATA DI ASSENTEISMO, SCATTA SOSPENSIONE DI SEI MESI

L’AQUILA – “In qualità di tecnico della prevenzione presso il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, con artifici e raggiri consistiti nell’aver marcato in molteplici occasioni il badge magnetico in dotazione per attestare le presenze in servizio salvo poi abbandonare il luogo di lavoro senza documentare correttamente il proprio allontanamento, così da occultare le uscite effettuate per esigenze personali e le assenze ingiustificate dal lavoro, induceva in errore la Asl circa l’effettiva durata e natura delle prestazioni lavorative procurandosi un complessivo ingiusto profitto di 1.181,25 euro con pari danno per l’Ente pubblico percependo la retribuzione anche per i periodi interessati dalle fraudolente timbrature in difetto della correlata prestazione lavorativa”.

Con questa motivazioni del gip del tribunale di Avezzano, Daria Lombardi, è statA sospesa dal lavoro per sei mesi Sestina Giuliani, 56 anni di Avezzano, ispettore del lavoro della Asl in servizio nella sede di via Monte Velino ad Avezzano. Lo riferisce il quotidiano Il Centro.

I fatti contestati vanno dal 10 ottobre del 2023 al 31 gennaio 2024. Le indagini sono state condotte dai militari della Guardia di finanza, che ha collocato anche un gps nell’auto dell’ispettrice, attestando nell’informativa che la donna si sarebbe assentata dal posto di lavoro senza timbrare l’uscita per visite ai familiari, shopping o per tornare nella sua abitazione ad Avezzano