ASL L’AQUILA: LE REVISIONI DELLE PROTESI D’ANCA, SABATO CONVEGNO ALLA DIMORA DEL BACO

L’AQUILA –Cosa fare quando, già impiantate due protesi d’anca, è necessario un terzo intervento con alti rischi che presuppone competenze chirurgiche proprie solo di pochi centri specializzati?

Ѐ il tema al centro del congresso interregionale, dal titolo: “La ri-revisione in protesi di anca: come prevenirla, come gestirla”, in programma all’Aquila il 19 ottobre prossimo all’hotel La dimora del baco, alle ore 8.45. Il convegno, che è organizzato dal prof. Giandomenico Logroscino, responsabile del reparto di chirurgia ortopedica mini invasiva e computer assistita dell’ospedale di L’Aquila, sotto l’egida dell’associazione italiana riprotesizzazione, vedrà la partecipazione di specialisti provenienti da diverse regioni, oltreché dalla Asl 1 Abruzzo e da altre province della regione.

Il congresso di sabato prossimo rientra nelle molteplici iniziative di approfondimento e confronto tra specialisti, attuate dalla direzione Asl guidata dal manager Ferdinando Romano, finalizzate a migliorare sempre più i livelli di assistenza in provincia.

La chirurgia ortopedica del San Salvatore, che ha promosso il convegno, è centro di eccellenza delle specifiche problematiche e assicura trattamenti di protesi usurate e mobilizzate anche con gravi perdite d’osso, utilizzando le tecniche di ricostruzione ‘custom made’ con tecnologia 3D.

Il reparto, in collaborazione con l’unità operativa di malattie infettive del San Salvatore, diretta dal dott. Alessandro Grimaldi, si occupa anche delle infezioni periprotesiche e tratta casi difficili secondo moderni protocolli standardizzati.

La chirurgia ortopedica mini invasiva di L’Aquila effettua ogni anno 40 interventi di revisione di protesi d’anca causate da mobilizzazione o infezione.

“Gli interventi di revisione di protesi d’anca, che sono in sensibile aumento”, dichiara il prof. Logroscino, “richiedono, oltre a specifici dispositivi e materiali tecnologicamente avanzati, competenze chirurgiche al di sopra della norma. Il congresso ha lo scopo di analizzare questi temi e suggerire risposte, avvalendosi della presenza dei maggiori esperti, nazionali e regionali”

Nell’attività complessiva della chirurgia ortopedica del San Salvatore rientrano, tra l’altro, anca, spalla, ginocchio per patologie degenerative artrosiche e infezioni osteoarticolari. Il reparto richiama utenti da altre regioni (Lazio, Campania e Marche), facendo registrare un tasso di mobilità attiva del 30%.